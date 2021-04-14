世芯-KY(3661)昨臨時舉辦法說會，針對飛騰遭美國商務部列實體名單，提出公司說明，世芯-KY強調，該事件預估將影響2021年營收25%，但仍預期2021年全年營收仍可望維持20%的年成長，法人認為，短線世芯-KY仍面臨大陸營收佔比仍高，短期內無法完全避免其他客戶同樣遭受制裁的潛在利空，且非大陸市場營收也難立即補上，營運仍有潛在風險，世芯-KY今開盤再度殺到跌停，苦吞第四根跌停，惟今日同步爆出大量，後續可觀察是否有機會打開跌停。

飛騰為世芯-KY主要客戶之一，2020年佔世芯營收比重39%，目前飛騰的產品已經暫停出貨，世芯-KY正持續整體關於飛騰項目的相關文件，並委由律師檢視文件，並對其項目是否涉及美國EAR管控進行評估，如果有需要，也會協助取得美國BIS核准。

假設世芯-KY自4月8日以後都沒有飛騰的貢獻，預估將影響2021年營收25%，在設計服務(NRE)部分，預計在3-4個月內，世芯從其他新客戶增加的營收將可相當程度彌補自飛騰失去之設計營收，但在量產收入部分，在未取得EAR或BIS核准之前，短期間飛騰的營收缺口較難由新客戶補上，原先世芯-KY預期2021年NRE收入將佔營收比重41~43%，若飛騰的量產收入減少，預期NRE收入將佔營收比重45%以上。

世芯-KY認為，即便接下來都沒有飛騰貢獻營收，仍預期2021年全年營收仍可望維持20%的年成長，且北美客戶動能仍然強勁，預計將在第四季或2022年初正式進入量產階段。

世芯-KY也看好全球ASIC市場仍將快速成長，預估黏附和成長8.2%，兩年內贏得超過35個以上的設計案，其中超過一半以上的業務來自非大陸地區，且有超過15個以上的新客戶，其中95%設計案為12奈米/7奈米/5奈米先進製程。

法人分析指出，世芯此次法說會大幅下修2021年營收展望，市場對世芯的評價也將進一步修正，短線股價仍未完全反映此利空，中長期來看，AI及HPC需求仍將持續成長，產業趨勢仍然正向，但是世芯在大陸營收佔比仍高，未來仍無法完全避免其他客戶同樣遭受制裁的潛在利空，歐美地區營收佔比短期內也難快速拉升。

(時報資訊)