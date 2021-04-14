珍愛藻礁公投成案，距離8月公投仍有一段時間，環團今(14)日召開「三接與藻礁保育、能源轉型關係對焦會議」，共同商討大潭藻礁的保育、三接工程及能源轉型期程，經濟部次長曾文生表示，去年工業港鑽探資料顯示，水深超過18米的礁體上層「只有泥沙」，並沒有殼狀珊瑚藻生長其上，強調三接蓋下去雖然會付出代價，但效益是好的。

13個環團今日聯合召開「三接與藻礁保育、能源轉型關係對焦會議」，也邀集經濟部次長曾文生及許多專家學者與會，針對藻礁保育和能源轉型深度討論。

曾文生表示，2020年工業港鑽探資料顯示，水深10到18公尺的礁體厚度只有0.2到1.2公尺，上層幾乎都覆蓋泥沙，要開發而完全不影響環境是不可能的，三接的興建有其必要性和急迫性，能源轉型、減煤期程、環保要取得最大平衡，「三接工程會付出代價，但卻有更好的效益。」

中興大學生命科學系特聘教授林幸助表示，中油提出的迴避方案已經讓大潭海域發揮最大的生態系服務效應，動工2年至今對大潭G1、G2的影響並不顯著，而且大潭藻礁的生態會比觀新藻礁要好？底表生物觀新也要比大潭來得多。

「觀新也有數量不少的柴山多杯孔珊瑚，大潭漂砂和污染問題不解決，移出三接也不會讓大潭生態變好，兼顧生態、生產、生活才是永續解方。」

不過中研院生物多樣性中心研究員林子皓看法不同，他說，人為在海域開發影響其他地區的衝擊常被忽略，藻礁生態系是少數以殼狀珊瑚為主的生態系，大潭專用港的施工將會改變原有棲地的特性，衝擊的不只是大潭，鄰近的觀新藻礁也有可能受到波及。

林子皓說，施工帶來的海底噪音很少人提起，就連環評中都沒有談到，「真的像很多人說的沒有影響？這值得思考。」

現場環團會後發布聯合聲明，支持興建天然氣接收站增加氣源，保護藻礁與三接工程之間並非零和關係，同時應考量減煤期程影響最小化以及藻礁保育最大化的可行方案，讓台灣的能源轉型有路可走。

(中時 )