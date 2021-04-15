台鐵太魯閣號出軌事故迄今邁入第14天，如今，許多事證隨列車與工程車行車記錄器畫面曝光，案情逐漸明朗，運安會主委楊宏智證實先前公布的列車畫面是經「裁切」過，邊坡旁當時還有一人，運安會內部傳出質疑花蓮地檢署偵辦速度。對此，主任檢察官周芳怡表示，許多事情需要查證，不過在確認身份後皆陸續傳喚到案說明，但針對案件核心部分，涉及偵查不公開，暫不便多加說明。

台鐵太魯閣號撞上滾落邊坡的釀禍工程車，造成49死、216傷，李義祥、阿好目前都已遭收押禁見。隨行車紀錄器畫面曝光，案情逐漸明朗，指出李事發當天見工程車卡在邊坡樹叢後，疑似貪圖方便，利用固定廢棄輪胎的綁帶固定工程車，再利用怪手拖至地面，沒想到綁帶卻應聲斷裂，車子進而滾落鐵軌，列車閃避不及進而撞上，但此說法卻和阿好不同，阿好指出，「綁帶當時根本沒有固定在工程車上，是掉落而非斷落」。

日前週刊踢爆，據工程車行車紀錄器畫面，拍到李義祥見「刁車」後，先下車察看右前輪卡住的情況，再示意阿好放下手邊工作，去開怪手前來救援；阿好接到指令，便走向停在上方平地的怪手，緩緩駛向工程車旁。加上運安會主委楊宏智證實，6日記者會公布的列車行車紀錄器畫面是經「裁切」過，其實軌道旁邊坡上當時有一人。

對此，周芳怡表示，取得列車行車紀錄器影像後，雖然得知撞擊前鐵軌旁確實有一人，不過畫面短暫、模糊，無法隨即查出身份，擔心波及無辜民眾，僅管運安會提供相關分析資料，但還是需要查證，確定是特定有外籍人士特徵，不過因該名逃逸外勞案發後行蹤不明，得知所在位置後，也隨即指揮警方拘提到案。

不過，花檢在事發迄今，針對案情的核心關鍵，僅回答「由於涉及偵查不公開原則，關於偵查核心的部份不會給予證實或回應」，不禁令許多民眾質疑檢方的偵辦進度，同時也擔心是否會造成勾串、滅證等事情發生。

對此，周芳怡表示，2日當天即成立專案小組，指揮警方全面清查現場，並傳喚可疑人物逾200人，2、4日查扣列車行車記錄器、記憶卡及現場監視系統，以及民眾提供的相關畫面後，隨即交由運安會分析。目前，都已經掌握相關資料，包含李案發前後的通聯紀錄，同時也傳喚當天和李的聯繫對象到案說明，不過針對偵查核心部分，因涉及偵查不公開，因此暫不便多加說明。

針對是否還會再借提李與阿好到事發現場模擬，周芳怡說，已取得許多現場的相關影像資料，因此暫不安排。

(中時 )