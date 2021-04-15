可以回家了！卓思潔臉部重創遺體4天修復完成 父母落淚：一看就是我們家的孩子

太魯閣號49死重大事故，遺體修復團隊76行者進駐花蓮殯儀館，無酬勞修復罹難者遺體，不眠不休13天後，昨（14日）晚拍攝團體大合照並宣告：「完成任務！夥伴們辛苦了！」，照片PO上臉書，短短不到12小時，已有破4.2萬網友按讚。

「76行者遺體修復團隊」從太魯閣號事故發生第一天起，就前往花蓮殯儀館，進行24小時輪班、不眠不休的遺體修復工作，動員修復師人力數百人，成員們在現場相當克難，以空冰櫃當餐桌、就地而睡，甚至有人累到當場昏倒。

期間不少民眾想捐款、捐物資給團隊，但團隊強調「無酬」，且物資夠用，呼籲民眾不用再捐；但網紅吳泓逸表示想直接捐款30萬元，遭讓團隊一度遭酸民攻擊「不是說零酬勞嗎？」，也讓團隊發言人王薇君不捨而而激動落淚，喊話：「可以不要這樣嗎？」。

經過13天不眠不休的努力，「76行者」昨晚11時在臉書粉專貼文宣告：完成任務！夥伴們辛苦了！並感謝所有辛苦協助的政府單位與民間團體，相輔相成同心一起協助罹難家屬們。

網友紛紛留言回應：「謝謝你們， 辛苦了！！！」、「感謝各位修復師們不眠不休完成任務，感謝您們的大愛」、「感謝各位讓罹難者能以原本的樣貌走完人生的最後一程，辛苦各位了！」、「感謝台灣有您們！這真的很不簡單！願重重福報降臨給認真做善事的人！」；

「我不是台灣人，但我看到76行者團隊們同心合力地日以繼夜、不眠不休的幫助罹難者修復遺體，您們除了令到祂們能夠帶著尊嚴離去，您們還修復了家屬們的心靈，真的很感謝有您們的幫忙。台灣除了風景優美之外，我覺得最美麗的是人和善心，您們的大善大德，令到我更加喜歡台灣這個地方，感恩有您們！」。

(中時新聞網)