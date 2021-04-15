6搶1奧運資格賽6月中就要在台灣舉行，今日體育署、棒協、中職開三方會議，也找來防疫專家共同討論，會中確定中華隊5月就會打疫苗，不過不強制，至於有確診者該如何應對，則還需要與衛服部中央流行疫情指揮中心（CDC）、世界棒壘總會（WBSC）討論。

中華隊到5月後就會將大名單縮減至50人，中職秘書長楊清瓏表示，「有規劃約在5月時打疫苗，不過不強制，但包含教練團、所有接觸人員都會安排施打。」

台灣要舉辦國際賽，是疫情爆發後首次，今日會議確定外隊只須隔離7天加體育泡泡進行比賽，假如有人確診該怎麼辦？棒協秘書長林宗成說，「確診就送醫院，我們依照政府規定，要確診多少人才有什麼措施，會再跟CDC、WBSC討論，這樣我們才好作業。」

棒協與聯盟表示會在CDC規定下討論防疫措施，林宗成說，「CDC不了解棒球細節，我們從大原則下提出建議，不過這次辦國際賽是第一次，我和楊清瓏秘書長聯絡暢通無阻，會趕緊討論。」

(中時 )