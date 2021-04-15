外役監脫逃8個月 警上門查緝背錯個資遭逮 14:382021/04/15 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方將逃逸受刑人藍啟銘逮捕歸案。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在法務部矯正署八德外役監服刑的受刑人藍啟銘，去年8月利用倒垃圾無人看守之際趁隙逃逸，刑事局偵查第九大隊去年12月接獲通報後立即展開偵辦。 警方循線調查發現，藍男窩藏在父親北市松山區的租屋處，遂前往搜索，屋內包括其父、妹妹、女友均聲稱不知藍男的去處，藍男更企圖謊報身分，不料，因太緊張背錯他人的身分證字號，且專案小組早已鎖定他，根本讓他沒有蒙混過關的機會，隨即將其逮捕並移送新北地檢署歸案。 360兒童手錶有遠端監控 立委要求規範大陸資通訊產品 陸港觀盤－預期A股波動將會加劇 (中時 ) #個資 #假冒 #外役監 #脫逃 #搜索 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 果販遭竊PO網抓賊 網友驚見嫌有職籃球星明星臉 15:262021/04/14 社會 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 正宮爆：一天大戰好幾回 10:032021/04/15 社會 社宅議題隔空互槓 北市發言人嗆中央嚴重灌水 21:062021/04/14 生活 男子進口8萬發子彈具殺傷力 北市警搜索查扣 11:542021/04/15 社會 10月大嬰兒半夜燒到39度遭4醫院拒收 母崩潰開直播救命 10:262021/04/15 搜奇 新北鐵腕強拆且收費 違建忙自拆 04:102021/04/14 地方新聞 台網紅餵母乳遭批裸露 大馬空姐做同件事卻被讚：世上最溫馨照片 16:272021/04/15 娛樂 雪蔓任美國副國務卿 力主對抗中國 04:102021/04/15 焦點要聞 1個月內有4名受刑人於獄中死亡 澎湖監獄、矯正署遭糾正 15:312021/04/14 政治 高雄莊敬國小羽球雙語課 培養下個戴資穎 23:202021/04/14 寶島 棋牌社掛羊頭賣狗肉 非法賭博遭查獲社友全GG 09:312021/04/15 社會 社會熱門新聞 28歲鮮肉所長勾40歲人夫警員 正宮爆：一天大戰好幾回 - 社會 鑽foodpanda漏洞 男吃白食A萬元海鮮大餐遭起訴 - 社會 新店男子頸部刀傷全身是血倒路中不治 警排除他殺 - 社會 警休假當檢舉王被民眾暴打 警政署：無不法但不鼓勵 - 社會 警局男男戀 派出所長愛上已婚警員 男警妻怒告「和誘罪」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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