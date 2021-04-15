在法務部矯正署八德外役監服刑的受刑人藍啟銘，去年8月利用倒垃圾無人看守之際趁隙逃逸，刑事局偵查第九大隊去年12月接獲通報後立即展開偵辦。

警方循線調查發現，藍男窩藏在父親北市松山區的租屋處，遂前往搜索，屋內包括其父、妹妹、女友均聲稱不知藍男的去處，藍男更企圖謊報身分，不料，因太緊張背錯他人的身分證字號，且專案小組早已鎖定他，根本讓他沒有蒙混過關的機會，隨即將其逮捕並移送新北地檢署歸案。

(中時 )