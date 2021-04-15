在當國際社會高度關注巴西疫情飆升之際，研究新冠狀病毒的科學家表示，巴西P1新冠變種病毒正持續在變異，恐將更容易躲避抗體反應。

巴西公共衛生研究所Fiocruz在對境內傳播的變種病毒進行研究後發現，該P1變種病毒的刺突區正在突變。病毒就是利用這些刺突進入和感染細胞的。

科學家表示，這些變化可能使該病毒對鎖定刺突蛋白的疫苗更具抵抗力，對巴西已經相當嚴竣的疫情將造成更加嚴重的影響。參與該研究的科學家Felipe Naveca表示：「我們認為這是該病毒正在創造的另一種逃避機制，可以避開抗體的反應」。

他並表示，這種變化似乎與更具攻擊性的南非變種病毒中所出現的突變類似，針對該突變的研究顯示，某些疫苗對這類病毒變異的防禦效果大幅降低，「這真的令人擔憂，因為該病毒正在繼續加速進化中」。

研究已顯示巴西P1變種病毒的傳染力是原始新冠狀病毒的2.5倍，並且對抗體更具抵抗力。為了防止巴西變種病毒傳播，周二法國已暫停所有往返巴西的航班，使這個拉美最大經濟體越來越顯得孤立。

P1變種病毒已經迅速在巴西傳開，被視為是該國爆發第二波疫情的主要原因，使巴西染疫死亡人數突破35萬人，在全球排名第二，僅次於美國。

到目前為止，現有疫苖在防禦巴西P1變種病毒仍證明有效，但專家表示病毒進一步突變可能疫苖的效力面臨風險，這確實是有可能的事。

(時報資訊)