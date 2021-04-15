基隆每年下200多天的雨，但由於台灣中南部水情緊張，有網友發文呼籲全台都應節約用水，但這個言論卻讓一名住在基隆的網友相當不以為然，他認為雨下不停的基隆，沒要求調降水費就很好了，「憑什麼要我們限水？」而且朋友家附近的西勢水庫昨已滿到自然溢流，引發網友熱議，許多在地人看完直呼，太中肯了。

一名居住在基隆的男網友昨在Dcard上發文表示，看到一名台中妹抱怨「北部沒有限水」的貼文，他指想說「基隆一年下200多天的雨」，大基隆、北海岸、東北角沒聯名致函台水要調降水費就不錯了，憑什麼要他們限水？「從家裡出發去台北上班，還帶著會滴水的雨傘，結果一下車卻發現地面是乾的。XX」

男網友也分享朋友家隔壁的水庫照片說，這是日治時代就興建的西勢水庫，雖然容量不是很大，根據水利署資訊，目前有效容量僅約40萬噸，但河流終年不竭，因此水量豐沛，14日就已經滿到自然溢流，讓他忍不住大喊「我基隆我驕傲，我愛基隆」。

貼文引發基隆人共鳴，「基隆真的是一年下了200天的雨，騎車都要穿雨衣，就算早上出門沒下雨，晚上下班回基隆也很有可能下雨，然後現在要我們也限水？那怎麼不自己搬來住，忍受看看衣服都要除濕機才有辦法乾的日子，再來跟我講說要不要一起限水」、「看基隆那雨量，雨水沒問題的話，基隆人應該接雨水就夠用了，慘到都發霉了」、「你真中肯，平常下雨煩的要死，我才不想跟著一起被限水莫名其妙」。

(中時新聞網)