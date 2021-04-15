一間小吃店慶祝周年，推出滷肉飯促銷活動，店門外的紅布條上9字讓民眾看了直呼，「不容易！」(摘自路上觀察學院)

2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，許多店家生意都受到影響，餐旅業者首當其衝，更不乏因此倒閉的例子。近日一間小吃店慶祝周年，推出滷肉飯促銷活動，店門外的紅布條上9字讓民眾看了格外有感，紛紛表示「不容易！」

一位網友在臉書社團《路上觀察學院》上分享一張照片，路邊一間小吃店為慶祝開幕週年祭出優惠，凡活動期間，外帶滷肉飯只要15元。同時，紅布條上還寫著「慶祝本店熬過一週年」，讓該網友直呼，「除了恭喜也不知道該說什麼了。」

對此，網友紛紛對店家打氣表示，「去年開店剛好遇到疫情，能撐下來真的不容易」、「現在開店很不容易啊，值得開心」、「說實話這還真的值得慶祝。 有太多小店是撐不到一年的」、「現在的時機能撐過一年真的要恭喜啊」、「不容易啊！恭喜恭喜」、「恭喜！現在做吃的不好做」。還有人打趣道，「滷肉說不定也熬了一年」、「房東在你後面，他打算漲房租」、「結果這波特價被吃垮」。

網友分析，現在做吃的比以前更競爭，「很多半年內就掰掰了」，何況去年還受到疫情影響，餐飲生意真的越來越不好做，但他也指出，通常店家能開一年就基本穩了。

(中時新聞網)