台灣西半部地區面臨56年來最嚴重乾旱，水資源議題再度引起國人重視。台灣大學教授駱尚廉指出，大台北地區不缺水，在於水源所在地翡翠水庫的3大關鍵部署，甚至能讓水庫壽命長達500年，呼籲政府投入經費治理中南部水庫，確保用水無虞。

台灣大學水科技與低碳永續創新研發中心今舉行記者會，分析國內水資源現況，同時提出建言。中心主任、台大環工所教授駱尚廉指出，其實台北在民國69年間曾嚴重缺水，興建翡翠水庫後，才得以穩定供水。

他透露，台大曾參與翡翠水庫計劃，建置前做了非常完整的環境評估，並和原住民達成協議。水庫啟用後，管理委員會發揮功能，防止污染源入侵；反觀其他水庫難免遭污染，如附近居民養雞，把污染物排到水庫裡，導致水不能用。

再來就是科學方法管理，駱尚廉舉例，包括精準放水、訂出淤積量上限等，都能達到有效管理。翡翠水庫也設有自動監測系統，時時監控水質，在細心維護下，壩體壽命甚至可達500年。

(中時新聞網)