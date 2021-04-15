歌手采子（謝采紋）在《全明星運動會》表現出色，近日卻被爆出搶閨蜜荳荳(何紫妍)男友何孟遠，還被曝光與何孟遠「我想撲你」超曖昧對話，引爆觀眾怒火，不過采子、何孟遠今(15日)也相繼發出聲明，強調兩人絕對沒有交往。隨後又有媒體曝光何孟遠與采子更多對話截圖，對話中不僅愛心連發，還提到「妳是雲我是妳的太陽」，真的很難相信兩人關係清白。

采子、何孟遠異口同聲不認交往，讓荳荳的閨蜜元元、陳敬宣看不下去，元元留言狠嗆何孟遠：「你們當然沒交往啊，你跟荳荳在交往不是嗎？」陳敬宣也補刀：「在你最低潮時，是誰默默陪著你，現在換來什麼？就看你還要騙多久。」

隨後《三立新聞網》更曝光何孟遠、采子4月份更多親密對話，指何孟遠與采子關係已進展至帶煲湯前往女方住處的關係。而從曝光的對話截圖中，何孟遠、采子不僅在對話瘋狂穿插愛心圖案，互訴情意「我愛你」，何孟遠還對采子浪漫告白「妳是雲我是妳的太陽」，間接呼應他在4月4號的臉書PO文，「啊嘶！看著天空的那朵雲。相信我，我要射到你心裡去。」

另外，荳荳的大學同學兼好友小賴(賴晏駒)今日出席活動，被問起荳荳狀況如何？他坦言荳荳現在心情很難過，昨天也跑去陪她，希望她能振作起來，更稱荳荳至今還在哭，認為荳荳應該暫時先休息一下子，讓心情趕快好起來。

(中時新聞網)