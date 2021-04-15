近期全台從北到南接連發生數起槍擊案件，警政署為嚴查槍械犯罪，近日已要求各警察機關全力追緝「改造槍械工廠」、「各式非法槍彈」及「涉槍高風險逃犯」，確實壓制擁槍分子，降低涉槍逃犯對民眾的危害，防範衍生其他暴力犯罪。

警政署表示，針對近期部分縣市發生槍擊案件，相關警察機關皆於案發後立即成立專案小組，並報請轄區地方檢察署檢察官指揮積極偵辦，同時由刑事局全力支援，第一時間釐清案情、迅速逮捕犯嫌移送法辦。

警方強調，槍擊案偵破不代表案件結束，相關案類多因毒品、賭博及詐欺等犯罪衍生利益、進而產生幫派衝突，將賡續系統性掃黑策略，持續追查槍擊案幕後主嫌、金流、聚集場所等，給予痛擊以連根拔起，遏止黑幫囂張氣焰，絕不放任不肖分子或幫派組織危害治安、擁槍自重，警政署有決心也有能力維護社會治安。

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(中時 )