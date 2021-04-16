因前一日金價登上7周高點，引起部分投資人獲利了結，加上美國3月份零售銷售數據為10個月來最大漲幅，以及上周初請失業補助金人數降至2020年3月以來低點，削弱黃金避險需求，因此令金價承壓；截至台北時間4月16日上午10點30分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌5.4美元，報每盎司1761.4美元。

5月白銀下跌0.129美元，報每盎司25.835美元。

7月白金下跌1.8美元，報每盎司1198.4美元。

6月鈀金上漲0.6美元，報每盎司2740美元。(商品行情網)

(時報資訊)