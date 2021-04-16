AZ疫苗屢屢出包，在國內施打率又低，國民黨立委賴士葆在臉書發文痛批指出，說起疫苗採購與施打真是一把辛酸，整個過程豈止是荒腔走板，簡直離譜之至，再想到官僚的嘴臉更是一肚子火。民智大開的社會談科學防疫，陳時中以為官員、首長帶頭打就可帶動打氣，沒想到不只醫護不想打，其他民眾也不買帳，原因就是我們買到的AZ疫苗在國外屢屢出包，丹麥宣布全國完全停用AZ疫苗，更是雪上加霜，民眾的信任度更低。

賴士葆說， AZ疫苗第一批進來11萬多劑，現在只打了近3萬，現在開放自費接種衝打氣，但是施打兩劑之間要相隔8到12個星期，這批疫苗有效期到6月15日。另外第二批進來19.9萬劑，有效期只到5月底。陳時中也承認這樣推算一定打不完。只有打完一劑，保護力不足，目前的窘境是很多打完第一劑的人又等不到打第二劑，就沒有有效疫苗可打了，那些作廢報銷的第一劑疫苗都是公帑買的，官僚體系失職無能，讓台灣成為世界施打最緩慢的國家之一，連帶影響的是邊境解封和經濟復甦。

他說，回顧今年2月的時候，陳時中堅持國際廠商應把台灣視為直接交易國，說上海復星所有 BNT的大中華獨家代理權是一個形容詞，無視歐美國家的學界或企業都設有大中華地區部門，陳時中堅持不與上海復星採購，這種將意識形態凌駕商業代理的行規，直接向德國總公司採購，最後防護力最好的500萬劑BNT疫苗飛了。

賴士葆質疑，疫苗採購一直黑箱作業，在立法院攔阻不讓在野黨成立調閱小組，大家想知道疑有民進黨派系搶食疫苗採購的龐大利潤的內幕、為何台灣比國外採購更貴的疫苗價格、還有唬弄全民的第一劑要進來1千劑／又改為3千劑／又改為4千5百劑、最後變成進來30多萬劑的過程是什麼，尤其把意識形態掛在嘴邊打嘴砲，導致疫苗採購失誤連連的人為失當，這些都被當成密件封存。花的是公帑，卻不准在野監督。

賴士葆強調，如果真的在乎民眾的健康安危，官僚採購疫苗就不會頤指氣使、盛氣凌人不屑與大中華代理商打交道，弄得全盤皆輸，也不至於買到快過期的AZ疫苗，民眾施打意願低落卻一籌莫展。

(中時 )