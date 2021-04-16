桃園市動保處期盼16日能完成3000頭牛隻疫苗注射，預計3天內完成全數疫苗接種。（桃園市動保處提供／姜霏桃園傳真）

台灣本島爆發牛結節疹，為嚴防該疫情桃園市動保處預計3天內完成5800頭牛的疫苗注射，16日為接種疫苗的首日，動保處也力拼能夠完成3000頭牛，處長王得吉表示，乳牛平時都在畜舍裡飼養，施打疫苗時比較有效率，肉牛常為散放式，因此難度相對較高。

桃園市動保處15日接獲中央消息，得知林口某肉牛場的牛隻染牛結節疹後，隨即展開該牧場半徑10公里內的牧場訪視，蘆竹一飼養戶的位置正好在該10公里內，動保處也前去探訪，該飼養主也為了施打疫苗設置設施，但因不夠堅固，又再度調度了其他鐵工建立圍籬，想辦法把牛敢進來並集中施打疫苗。

王得吉說，動保處共有30名人員分布在桃園市轄內各牛場協助施打疫苗，人員需著裝完備，包括穿防護衣、戴手套、戴帽子及戴口罩，且注射疫苗時器具須充分消毒、充分混勻，每頭牛隻皮下注射1毫升即完成接種疫苗程序。

王得吉也說，桃園市目前完成了2肉牛場的疫苗接種，因乳牛較好操控、效率較高，因此人員也先以乳牛場為主，肉牛的牧場通常沒有固定牛隻的設備，施打疫苗時也相對有難度，且狀況多、不好掌握，目前乳牛場結束之後會再進行肉牛的部分，人員也會集中火力，儘速替轄內5800頭牛注射疫苗。

(中時 )