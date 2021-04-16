台股今天受到台積電(2330)下挫影響，指數盤中在百點區間震盪，原物料及航運等族群表現強勁，支撐台股人氣，尾盤在台積電強拉5元助攻下，加權股價指數收上史上新高，以17158.81點作收，上漲82.08點，漲幅0.48％，成交金額4244.96億元。今天收周線，周線連四紅，上漲304.71點。

資深分析師柯孟聰指出，台股重回所有均線後，重回多頭主升段架構，不過，技術面觀察，日KD有背離訊號，加上這個月是8523點第13個月，面臨大轉折的月份，4月上半月台股表現強勢，接下來觀察下半月會不會失控。

柯孟聰表示，指數一直創歷史新高，主要資金狂潮要找地方宣洩，股市成為資金堆疊的地方，指數會跑到哪裡並不清楚，且戰且走不預設高點。若創高拉回先看10日均線有無跌跌破，亦或再發生帶量長黑、向下跳空缺口或者出現頭部現象，另外通膨隱憂，都是要留意的方向。

3月外銷訂單預期即將在近期公布，觀察2月外銷訂單在全球景氣復甦，遠距設備、宅經濟及新興科技應用需求熱絡，帶動科技類貨品訂單續強，加上國際原材物料行情走揚，整體金額425.9億美元，年增48.5％，主要貨品接單多呈二位數成長，3月外銷訂單預期在工作天數恢復正常下，預期整體金額將落在545至560億美元，年增35.4％至39.1％，預期3月與今年第1季訂單金額，都有望創下歷年同期新高，因此，即便短線籌碼有風險，但在基本面無虞下，逢低仍可偏多操作。

(時報資訊)