大里區環中東路五段，16日凌晨發生白色轎車與黑色休旅車撞擊的嚴重車禍，黑色休旅車車頭與車身分離，引擎室及右前輪卡在道路分隔圍欄，白車則車頭大面積毀損。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

台中大里兩車嚴重碰撞，休旅車斷二截引擎噴飛。

中市大里區環中東路五段，要上74號中彰快速道路匝道前，16日凌晨1點12分，一輛白色轎車及1輛黑色休旅車，發生嚴重碰撞，車身被撞得支離破碎，其中休旅車斷成二截，中市消防局第三大隊十九甲消防隊獲報前往救援時，發現2車駕駛皆受困車內，手腳皆有受傷，立即使用破壞器材，將人員救出緊急送醫。

由於撞擊力道強大，休旅車車頭與車身分離，引擎噴飛，俗稱喜美的轎車也撞成一團，駕駛卡在車內大腿骨折，消防隊將他救出時，痛得哇哇大叫，休旅駕駛則由救護人員打開車門後，用長背板將他固定救出，初步檢查，四肢有擦傷，二人皆緊急送醫，現場未發現其他乘客。

據了解，凌晨1點12分左右，該兩部自小客車行經大里區環中東路5段往太平區方向，74快速道路內新匝道口前時，白色轎車突然不明原因側滑，車頭撞上左側的黑色休旅車右側車身，休旅車疑是首先撞上匝道口的分隔圍欄，車頭與車身分離，部分車頭引擎零件及右前輪卡在圍欄旁，車身則甩到左側平面道路，左前輪滾到左邊分隔島上，白色轎車則是從左前車頭起，整個引擎室大面積毀損。

中市消防局十九甲、東英及國光分隊等到場後發現，年約40歲的休旅車駕駛癱軟在駕駛座，四肢都有擦挫傷，右膝蓋較為嚴重，意識清楚，送往大里仁愛醫院，轎車駕駛則卡在駕駛座，消防隊員以破壞器材將他救出，其雙腳骨折、臉部也受傷，意識清楚，送中國附醫。

霧峰分局交通分隊指出，白色與黑色汽車都是同方向往太平方向行進，在74快速道路內新匝道口前時，2車發生碰撞，事發後酒測，休旅車駕駛酒測值為零，白色車駕駛，仍待醫院抽血檢查，詳細原因仍待調查中。

大里區環中東路五段，16日凌晨發生白色轎車與黑色休旅車撞擊車禍，轎車嚴重毀損，駕駛腿骨折。（記者爆料網提供／黃國峰台中傳真）

大里區環中東路五段，16日凌晨發生白色轎車與黑色休旅車撞擊車禍，休旅車車頭分離。（記者爆料網提供／黃國峰台中傳真）

大里區環中東路五段，16日凌晨發生白色轎車與黑色休旅車撞擊的嚴重車禍，二駕駛均卡車內，以破壞器材救出。（記者爆料網提供／黃國峰台中傳真）

大里區環中東路五段，16日凌晨發生白色轎車與黑色休旅車撞擊的嚴重車禍，二車駕駛均卡車內，救護人員準備長背板救出傷者。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

大里區環中東路五段，16日凌晨發生白色轎車與黑色休旅車撞擊的嚴重車禍，黑色休旅車車頭與車身分離，引擎室及右前輪卡在道路分隔圍欄，白車則車頭大面積毀損。（記者爆料網提供／黃國峰台中傳真）

(中時 )