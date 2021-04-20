1名網友的機車停在路邊被路人撞倒，後照鏡斷掉、車體多處磨損，但他發現肇事者在車上留下1個紙袋裝1500元，並在封面寫道歉內容，讓他稱讚「如此負責的年輕人，值得讚賞！」不過有網友分析，新裝後照鏡加上車體維修，費用可能就不只1500元了，認為車主還是要虧錢了。

該網友在臉書「爆廢1公社」發文表示，他的機車先前停在路邊被人撞倒，後照鏡當場被撞斷，車體有多處磨損，而肇事的路人事後在他的車上留下1個紙袋，裏頭裝著現金1500元，對方還在紙袋外寫上「不好意思，剛剛A到你的車，請您原諒我的不小心」，並留下姓名與電話。

該網友事後PO文表示，「這年頭肯如此負責的年輕人，值得讚賞！」許多網友也說，「也太好了吧！我的車被撞到車牌燈斷掉還是我用監視器找到人的」、「現在的人有這樣肯負責的舉動已經不簡單了」、「我車也常常被刮到，都沒有像這樣子的人」、「好善良的人！讚」。

該網友事後PO文表示，「這年頭肯如此負責的年輕人，值得讚賞！」許多網友也說，「也太好了吧！我的車被撞到車牌燈斷掉還是我用監視器找到人的」。（圖／翻攝自臉書「爆廢1公社」）

不過也有不少網友表示，估算一算維修費用，後照鏡1支約350元，若是兩側都壞就要價700元，而車體磨損大約需1200元至1800元維修，相加起來根本超出對方留下的金錢，留言說「請對方補齊剩下的尾款」、「結果你修了八千塊，換你不好意思追討了，哈哈」、「結果發現1500不夠修」。

(中時新聞網)