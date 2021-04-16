針對近期全台從北到南接連發生數起槍擊案件，警政署表示，目前除北市北投區槍擊案已鎖定嫌犯積極追緝中，其餘槍擊案件都已迅速偵破，並規劃實施今年度首波的全國肅槍專案，要求各警察機關全力追緝「改造槍械工廠」、「各式非法槍彈」及「涉槍高風險逃犯」，確實壓制擁槍分子，降低涉槍嫌犯對民眾的危害，防範衍生其他暴力犯罪。

警政署表示，肅槍工作絕不中斷，治安維護是長期且持續性的工作，目前國內治安狀況平穩，並非發生個案即有立即惡化的情形，警方有能力也有決心做好治安維護工作。

警政署統計，今年迄今全台共發生24起槍擊案件、破獲23件，發生較去年同期減少3件；在查緝非法槍械方面，2018年查獲2180支，2019年查獲1444支，2020年查獲1497支，今年也已查獲377支。槍砲彈藥刀械管制條例自去年6月修法加重處罰後，槍擊案件雖然減少，但警政署仍要求各轄區警察機關需釐清槍擊案發生原因，溯源追查幕後主嫌以及槍支來源。

(中時 )