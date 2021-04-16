華航貨運本月首度承運「最迷你嬌客」，載送活體蜜蜂由南半球澳洲雪梨飛往北半球加拿大溫哥華，幫助加拿大哥倫比亞省各處果園授粉。

華航表示，此次皆以 A350-900 客機腹艙運送蜜蜂，第一批蜜蜂於雪梨時間4月7日啟程，由 CI052 航班自雪梨飛往台北（桃園），經過桃園機場轉機後，接續8日 CI032 航班飛往目的地溫哥華。該批蜜蜂送抵加拿大時備受關注，溫哥華國際機場以「Un-bee-lievable」在官方推特及Instagram發布貼文，分享難得的貨運景象。

華航表示，對於精密儀器、活體動物、珍稀古物及大型機具等各類特殊貨物均有豐富運送經驗，此次載運活體蜜蜂，除費時協助申請動植物來台過境檢疫許可之外，溫控管理是此次任務的重要關鍵。華航依貨主要求，維持蜜蜂在低溫且通風環境，每批運送外箱皆以乾冰調節環境溫度在攝氏 2 到 8 度間，貨艙也由機長恆溫控制在攝氏 2 到 8 度間，降低蜜蜂在載運過程中的活動力，提高運送的穩定度。

抵台轉機時，蜜蜂貨盤優先進入倉儲溫控區完成過境程序，貨運人員並持續補充乾冰，同時掌握貨盤轉運時效，避免移轉過程受天候、濕度等影響，確保蜜蜂由秋天的南半球至春天的北半球一路旅途順暢。

配合華航營運班表規劃，第二批蜜蜂於台北時間4月15日由 CI056 班機運抵台，銜接當日 CI032 航班前往溫哥華；第三批蜜蜂預計下周載運。

(旺報 )