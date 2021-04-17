孫大千臉書談核廢水。(取自孫大千臉書)

日排核廢水蔡政府「一聲都不敢吭」 孫大千揭嚴重後果：等同把台灣泡在核廢水裡！

日本宣布2年後將把福島核電廠廢水排入太平洋，引發周邊國家反彈。國民黨立法院黨團16日提出公決案，要求政府應對日方倨傲無理的作為表達遺憾，並提出嚴正抗議。國民黨前立委孫大千今(17日)上午在臉書發文質疑，「民進黨一向不是講話都很大聲的嗎？為什麼碰到日本就變成啞巴了？」、「民進黨為了要抱美國的大腿，強逼台灣人民吞萊豬。現在為了討好日本，難道還要強逼台灣人民喝核廢水嗎？」

孫大千17日在臉書提出四點關於台灣人民必須認清楚的真相，第一，日本福島核廢水恐怕並不是單純一般核電廠的冷卻水；第二，現有的技術真的能夠完全過濾掉核廢水中全部的放射性物質嗎？；第三，鍶-90和銫-137之類的放射性物質半衰期長達30年，進入人體後會被骨質結構吸收，一旦融入到骨頭的晶體結構中更無法被排出體外，有致癌的高度風險。

孫大千提到，第四個就是，日本雖然在福島外海排放核廢水，但是由於太平洋洋流的帶動，必然會將整個太平洋全面污染，台灣四面環海，自然無法倖免於難，到時候，台灣漁民的漁獲都極有可能含有放射性物質，在政府人力物力有限的情況之下，根本不可能逐批檢驗，必然會對台灣人民的健康安全帶來致命的災難。

因此，孫大千質疑，「民進黨為了要抱美國的大腿，強逼台灣人民吞萊豬。現在為了討好日本，難道還要強逼台灣人民喝核廢水嗎？」網友則是留言表示，「連萊豬都叫我們吃了、現在碰到日本一起附和也不足為奇」、「八字：逢中必反，逢日必軟」、「人民的健康不值錢」。

針對各界擔憂核廢水事件，行政院長蘇貞昌16日回應，雖然日本要2年後才開始排放核廢水，但政府非常重視相關的影響，自己已召開會議，對周邊海域、海水、海產設立各種監測機制，並緊盯相關的影響及後續發展，預防因應，未來如果有任何受害都會求償，接獲相關消息後，相關部會都有表示反對，並向日本相關機構表達台灣的態度和意見，中央政府一定以保護國人、保護漁民、保護漁產為第一。

日排核廢水蔡政府竟沒作為？ 文山伯怒吼：難道要逼漁民去跳海？

(中時新聞網)