日本決定將排核廢水入海 侯友宜：政府應堅決表達立場 12:452021/04/17 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今天上午出席新北閱讀節活動。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府決議2年後將福島第一核電廠的核廢水稀釋排入海洋，原子委員會評估報告指出，不排除會有部分因洋流擴散至台灣海域。新北市長侯友宜今（17）日表示，福島核廢水排入公海對台灣不公平，希望政府堅決表達立場。 侯友宜說，我們從一開始就非常反對福島核廢水排入公海，這一定會嚴重破壞整個海洋生態，包括鄰近國家的魚貨量，對整個台灣來說，是不好、不公平的，希望政府勇於表態，對福島核廢水排入公海這部分，要把立場堅決的表達出來。 自費疫苗接種 擬下周一起預約 拜登 菅義偉 今晨在華府舉行高峰會！美日聯合聲明 同陣線抗中挺台 (中時 ) #排入 #侯友宜 #堅決 #表達 #立場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登警告若俄不收手 報復將升級 04:102021/04/17 國際大事 美伊新一輪間接會談 伊朗稱或願妥協 04:102021/04/17 國際大事 台東太魯閣號捐款1300萬元 下周全數轉發 04:102021/04/17 地方新聞 日本排放核廢水 侯友宜：台灣身為鄰國更該反對 14:402021/04/16 政治 孫大千轟民進黨為討好美日 逼人民吞萊豬、喝核廢水 10:512021/04/17 政治 拜登將會晤菅義偉 聚焦三議題 04:102021/04/17 全球財經 美日峰會前 白宮再批中國意圖削弱台灣民主 03:322021/04/17 國際 美日峰會重申維護台海和平穩定 外交部：台灣是美日重要夥伴 10:572021/04/17 政治 太魯閣號事故偵結起訴 侯友宜：不但從速 更要從重 11:452021/04/17 社會 侯友宜證實！文化部突然反悔一件事害慘新北 藍議員氣炸 18:112021/04/16 政治 聯合國專家譴責日本：排放核廢水恐危害生態100年 08:422021/04/17 國際 生活熱門新聞 嗆宜蘭不缺水是「中南部犧牲換來的」 台大生慘被砲翻 - 生活 旱災有解？舒力基最新路徑大幅度西修 專家曝降雨機率 - 生活 誰是翡翠水庫最大推手 碑文揭曉是他：曾被誣陷要「水洗大台北」 - 生活 翡翠水庫蓄水量屹立不搖 全因當年他獨排眾議一個決定 - 生活 舒力基路徑大幅西修 撲台機率增？氣象專家曝8字 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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