日本政府決議2年後將福島第一核電廠的核廢水稀釋排入海洋，原子委員會評估報告指出，不排除會有部分因洋流擴散至台灣海域。新北市長侯友宜今（17）日表示，福島核廢水排入公海對台灣不公平，希望政府堅決表達立場。

侯友宜說，我們從一開始就非常反對福島核廢水排入公海，這一定會嚴重破壞整個海洋生態，包括鄰近國家的魚貨量，對整個台灣來說，是不好、不公平的，希望政府勇於表態，對福島核廢水排入公海這部分，要把立場堅決的表達出來。

(中時 )