不管是裝潢，還是房屋買賣，一般民眾大多是新手，社團法人台灣住宅品質消費者保護協會(簡稱住保會)最新統計，109年全年共1601件糾紛案件，創歷年新高，發現不少糾紛最後消費者理虧，問題出在不懂合約中的法律用語，卻仍簽下不合理的條款，為避免糾紛最好的方式，就是從交易的源頭開始導正。

經手過這麼多的糾紛案件，住保會創會理事長吳翃毅感嘆，住宅市場的資訊不對等，往往造成消費者權益喪失，尤其是發生糾紛後，常常碰到業者說要找第三方幫忙協調，如地方仕紳或朋友，但吳翃毅不建議，依他看過這麼多經驗，通常都是挖坑給屋主跳，「可能因陣仗大，屋主心生畏懼，反而簽下保密條款。」

以最大宗的裝潢糾紛來說，許多設計公司或工作室也僅是中小企業，對於法律觀念不見得健全。吳翃毅舉例，曾經碰過一位設計師收取的設計費強調是友情價，約定交圖時間卻沒畫完，設計師說已經盡力了，便雙手一攤；也有碰到設計師說圖畫好了，有line傳給屋主，只是沒有印出來。這些案例都讓吳翃毅哭笑不得。

住保會創會理事長吳翃毅經手過無數件糾紛案，認為降低糾紛的發生應該從源頭管理，因此希望篩選出好的業者執行住保履約，保障消費者能有個安心的消費過程。(圖／黃耀徵攝)

吳翃毅表示，糾紛處理有幾個方式，最好的就是「和解」，雙方能自行協調可接受範圍，但往往屋主不是工程及法律專家，通常談不出結果，只能自己吞下來，因此會尋求第三方救濟，如鄉鎮市公所調解委員會、行政院公告消保團體，或是縣市政府法務局消保官或委外調解委員，最後就是法院前的調解庭。

住保會就是由行政院公告的全國專業型消保單位，為減少爭議，決定從源頭杜絕，預防勝於治療，因此自109年起推動住宅產業職能提升輔導計畫，由趣味家平台輔導住保專屬的室內設計師，共同推出第三方信託「住保履約」制度。

吳翃毅表示，只要執行「住保履約」的案子，發現問題的當下，住保會就可以買上介入處理協調，或找專家清算帳款重新找其他業者接手，以裝潢為例，下包商出包不願意修正，即可協助馬上撤換，而多出的損失，透過代位求償由計畫執行單位趣味家平台買單，屋主、設計師無須多負擔一毛錢。(續)

住保會位於新北市板橋區文化路一段189號4樓，提供住宅相關糾紛的法律諮詢、申訴與調解服務。(圖／黃耀徵攝)

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(中時新聞網)