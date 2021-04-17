美國前參議員陶德率團訪台，15日與6位跨黨派立委不公開會晤，事後被轉述國民黨立委陳以信向美方表示，台灣的年輕人對美國認識太少、對大陸不了解，不怕兩岸衝突但不願當兵，遭民進黨立委陳亭妃點名不了解台灣年輕人，應該要道歉。對此，國民黨台北市議員徐巧芯直言，陳以信說出了國王沒穿衣服的事實而已。

徐巧芯昨（16日）在臉書發文表示，陳以信在對美餐敘中談到「台灣年輕人不怕兩岸發生衝突，但大多又不願意當兵」，陳亭妃說陳以信應該要對年輕人道歉；徐巧芯批，為什麼要道歉？「年輕人不願意當兵」這句大實話為什麼陳以信不能說？根據《ETtoday新聞雲》去年10月做的民調顯示，18-19歲族群雖高達96％表示願上戰場，但有87%不願恢復徵兵制。

徐巧芯認為，民進黨該做的不是鴕鳥心態、裝作沒這回事，而是應用盡方式鼓勵年輕人當兵，甚至調整政策，要求年輕人不分男女都必須盡國民服兵役的義務，不要以為現在四個月的軍事訓練役就足夠上場應戰，也不要只敢找早已退伍多年的男性來教召以美化數字。這次前聯邦參議員陶德率團訪台與蔡總統餐敘，期間國防部長邱國正也在席，外界雖有不少解讀為美方可能想談軍售案，或者送暖給民進黨政府，但就她的觀察，也可能是給這位新任的國防部長出了一個考題。

徐巧芯直言，美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidso）日前在國會作證稱，北京可能在2027年之前侵台，拜登政府對於兩岸之間若發生衝突的相對應規劃，或許比川普更加細膩，因此一直希望中華民國能夠有保護自己國家的能力，美國只是「協防」。在他們眼裡看來，軍隊的改革刻不容緩，若是真的發生登陸戰，台灣人民準備好了沒？後備人數夠嗎？四個月軍事訓練役上得了戰場嗎？這些是美方長期對台灣的疑慮，且以前可以慢慢等待改革，現在可能不會再給更多時間，民進黨政府必須一次到位。

徐巧芯民進黨總說台灣要當刺蝟，但不能只有刺蝟的刺（武器），刺蝟本身卻不知道該怎麼應對（國民）。一定要先面對事實，才有辦法制定相對應的策略予以落實。總之，這段話陳以信並沒有說錯，頂多是國王裡的新衣故事裡的小孩，說出了國王沒穿衣服的事實而已。

(中時新聞網)