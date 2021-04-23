國民黨台北市議員羅智強，去年在臉書爆料，指高雄市體育會圍棋委員會主委連立堅，領市政府補助替高雄市補選候選人陳其邁輔選，甚至當眾暗示陳當選後「補助會更多」，質疑根本是「期約賄選」。連認為名譽受損，怒告羅加重誹謗，但台北地檢署認為此事與公益相關，難認逾越合理範圍，處分不起訴。

高雄市長去年補選期間，高雄市體育會圍棋委員會於6月28日舉辦「打狗盃全國圍棋錦標賽」，連立堅以主委身分致詞，表示自己在陳其邁那邊擔任副總幹事，陳其邁承諾推廣圍棋運動，如果主委跟市長關係密切，以後支持圍棋力道就會加大加深，因此希望大家補選支持陳其邁。

羅智強看到致詞影片後，於同年7月29日在臉書上發文，指連立堅是陳其邁2018的律師團成員，是前黨產會委員，也是民進黨的「反賄選抓鬼大隊長」，卻公然行政不中立，拿市府補助的活動去幫陳其邁輔選、強迫推銷，甚至還暗示「陳其邁當選，以後補助會更多」，這算不算是期約賄選？

圍棋委員會後來澄清，比賽舉辦時陳其邁的競選總部還沒成立，連立堅是在2018年選舉時擔任輔選，並未在補選的團隊任職，指羅智強是拿來當抹黑攻擊陳其邁的藉口。連立堅並控告羅加重誹謗。

檢察官認為，連立堅自承辦1次比賽，市府會補助3萬元，羅智強所述並無不實，又高雄市長補選期間，關於陳其邁的言論內容，與選舉公平等國家社會公益相關，屬可受公評事項；羅的臉書發文屬意見表達，縱令連心生不快，但主觀上是出於對公共事務表述的善意評論，難認逾越合理範圍，遂處分不起訴。

(中時 )