我國少子女化問題嚴重， 2020年1至12月出生人數為16萬5249人，死亡人數為17萬3156人，死亡人數比出生人數多7907人，立委陳玉珍今天召開「我國面對少子女化困境之因應對策」公聽會，其中華育婦產科暨生殖醫學中心院長徐明義表示，其中每年逾萬人為試管嬰兒，呼籲政府應補助人工生殖相關費用。

台灣兒童權益聯盟理事林月琴表示，人工生殖這塊希望能夠放寬收入補助限制外，也希望把人工授精納入人工生殖。

立委蔣萬安指出，衛福部從2015年起針對中低收入提供人工生殖補助，但截至今年3月至今僅有7名生新生兒受惠，隨著社會變遷、晚婚等需求可能會越來越大，衛福部應把擴大補助對象給有想養育的婦女。

衛福部政務次長李麗芬回答，針對人工生殖補助對象局限的部分，目前已規劃擴大補助對象，但如要不要有排富、排富門檻、補助金額等目前也已召開會議研議中，至於有人及人工生殖應入未婚對象，則涉及人工生殖法修法。

(中時 )