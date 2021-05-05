5日中國國民黨中常會通過了新規定，增加了財力的限制。登記費20萬、報名作業費從200萬元提高為300萬元，並先預繳1000萬元保證金，當做是「押金」，避免選上後賴帳。

這表示，以後的任何黨員，不論多有才能，多想為黨奉獻，都沒有用，只要籌不到1320萬元的報名費，就別想選國民黨的主席。

黨主席的選舉原本已經設立了多項高牆，例如在資格限制方面，必須要曾經擔任中央委員或中評委的黨員才能參選。可是，無論是參與總統，或參選國民黨的總統候選人，並沒有這樣的資格限制。參選主席為何比參選總統的限制還要多。此項規定等於是築起高牆，即使各行各業再優秀的黨員，無論多了不起，也可排除在外。

另外，在黨齡方面，現在規定只有黨籍1年以上者有，才有資格參選黨主席。趙少康先生就是礙於此一規定而無法參選。其實，以往黨員失聯，絕大多數是因為黨的理念作為讓黨員失望。我認為，黨齡應該只要總黨齡在1年以上，重回本黨4個月以上即可。

此次新規定，最值得爭議的就是又增加了1000萬元的保證金，也是一種參選的「押金」。為何要有千萬元的「押金」？為何連主席的承諾都不相信？是過往的黨主席都賴帳，才會有此新規定？是朱立倫？還是江啟臣？可否請現在的黨中央明說？

對一般平民黨員，要準備1000萬元「本票」，何其困難。現在的做法，在保障貴富，排除庶民的參選權。是誰出的餿主意？是主席授意？還是秘書長主動護主，用以排除其他可能參選人的挑戰？

黨中央為黨主席選舉設置了資格與財力的高牆、關卡，已經使得選舉不公，傷害了國民黨的社會形象。財力限制的規定又是在防誰？保護誰？圖利了哪一種族群？

做出這種傷害本黨形象的決策者，未來還能公正中立的辦選務嗎？已失去公信力的黨秘書長還要繼續留任？黨主席不該道歉？這樣的黨中央還不需要大刀闊斧的改革？

我一介平民，黨齡近50年，關心中國國民黨與國家，帶領過多項大型社會運動，曾任外交官、任職陸委會，有豐富行政經驗。在台灣大學任教，專書著作逾30本，主辦過十餘次兩岸民間政治對話，在捍衛中華歷史文化上從來沒有退縮過。

我一心想為中國國民黨及國家奉獻，但是如今，即使我對黨再有情懷、再有本事，也必須要先籌得1300萬元，才有資格參選黨主席。本黨曾幾何時，墮落到「只認錢、不認人」的如此荒謬地步。

總理孫中山、總裁蔣中正、革命的先烈、忠貞的黨員，會為現在本黨高層的作為，感到羞愧與恥辱。

（作者為孫文學校總校長）

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