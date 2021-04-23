民進黨正國會與行政院長蘇貞昌的蘇系紛爭檯面化，對此，前綠委陳昭南表示，蘇貞昌的個性和立法院長游錫堃個性不同，而交通部長林佳龍下台，成為蘇系和正國會的導火線，不過兩派鬥爭誰會成功，最後就是看誰「撐得久」。

民進黨近來人事調度受到外界關注，包括台鐵太魯閣號事故，林佳龍因而下台，但政次王國材和副局長杜微卻雙雙升官；以及前行政院發言人丁怡銘去年11月因牛肉麵店風波請辭，不到幾個月後就回鍋行政院顧問月領11萬，且又被爆出，丁怡銘日前打電話至立法院長游錫堃辦公室嗆聲。雖然行政院發言人羅秉成否認傳聞，但已引發軒然大波，也讓民進黨內的正國會與蘇系內鬨受到外界關注。

對此，據港媒《中評網》今（23日）報導，陳昭南接受採訪時表示，蘇貞昌個性主觀意識強，且行事武斷，現在行政權一把抓，得罪黨內一大堆人，這和個性務實的游錫堃不同，因此兩人摩擦難免，加上前交通部長林佳龍成為導火線，現在蘇系和正國會的鬥爭，就看誰撐得久。

陳昭南認為，游錫堃的院長任期到2024，因此一定會做得比蘇貞昌久，雖然林佳龍下台，但林在沉潛後，應該會替正國會布局2022的縣市長選舉，他直言，游錫堃還是有自己的班底，「蘇系根本不是嚴密組織，只靠蘇強悍支撐，一旦蘇下台，人脈不可能維繫太久」。

(中時新聞網)