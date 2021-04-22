民進黨中常會昨（21）修改黨員選舉權利辦法，入黨滿1年，明年即具有黨主席等黨職選舉權與被選舉權。因總統蔡英文去年回任黨主席後，號召「辣台派」入黨，目前傳出有約4、5000人響應，故黨內把矛頭指向英系。對此，港媒評論認為，這項改革對英系與新系較有利，足以鞏固讓蔡任期最後兩年的核心領導地位；反觀行政院院長的「蘇系」則相對弱勢。

《中國時報》22日報導，蔡英文去年5月20日後回任民進黨主席後，號召「辣台派」入黨，依原規定，需連續入黨2年才有黨內選舉投票與被選舉權，故此修法引發高度關注，更將牽動派系權力分布與2022年黨職選舉；與會人士指出，當初各派系討論此案都很有意見，本預料不會通過，「沒想到竟就通過了」。有黨內人士說，該提案是主打招攬青年入黨為主旨，蔡英文是年輕人的超級吸票機，明眼人看得出來，根本是為英系量身打造，而英系也在這幾個月積極「超前部署」。

針對民進黨選舉權利辦法修改，香港媒體《中評社》今日評論表示，未來新進黨員不只可參與明年5月參與黨職改選，還能參選縣市黨部主委、黨代表、中執委、中常委、黨主席，年輕支持者參與黨務，對握有資源的英系與新潮流絕對較有利，也可見蔡英文想在明年黨職改選持續握有影響力的企圖心。

評論直言，在民進黨選舉權利辦法修改後，因應明年5月中旬黨職改選，這一波入黨人數應會再度破紀錄，從號召力與資源來看，仍會由英系與新潮流受益最大。從以目前中常委派系結構來看，新潮流3席、英系2席、正國會2席、蘇系1席、海派1席、綠色友誼1席，英系若能夠掌握更多黨員，就能選出更多席黨代表席次，連帶影響黨內要職的席次，這將有效鞏固蔡英文任期最後2年的核心領導地位。

(中時新聞網)