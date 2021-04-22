行政院前發言人丁怡銘，去年因誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛而請辭，卻被發現今年3月，已由行政院院長蘇貞昌聘任為政院機要顧問，每月薪水高達11萬元。國民黨立委鄭麗文表示，8月28日公投一過蘇將面臨下台危機，但以蘇的個性並不會輕易「被請走」，勢必會跟總統蔡英文上演大纏鬥，丁的任務就是為蘇出征，鞏固蘇的權勢地位。

鄭麗文昨日（21）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，蘇貞昌其實可以給丁怡銘薪水、用基金會養丁，這些方式都能照顧丁且執行起來相當容易，但為什麼一定要給丁一個行政院的正式職務呢？因為這樣丁就可以出入所有公家機關、出席所有正式會議，但問題是沒想到，丁可以囂張到打電話去立法院長辦公室說三道四，搞到「游錫堃都不爽了」，這真的非常嚴重。

鄭麗文指出，從游錫堃受訪的言談可見：第一點，游認為行政院跟立法院同屬院級，大家地位平等，丁怡銘的態度讓游覺得「立法院被小看了」；第二點，游會呼籲「要循正常管道來溝通」，代表丁的行為並非正常管道，在游心中會認為「丁怡銘你算老幾？你是何方神聖？而且你是有個汙點下台的人，居然還敢這麼大膽，那要不是背後有蘇貞昌撐腰，你怎麼敢幹這樣子的事？

針對丁怡銘回鍋一事，鄭麗文也從民進黨「正國會」派系立委陳亭妃之言，「丁從下台到回鍋的時間過短，會讓人覺得當初辭職有點做假動作」，看出端倪；鄭直言，蘇貞昌已經沒在管外界這麼多了，蘇心中的想法是「我就是整碗端走不然你要怎樣？」因為等8月28日公投一過，蘇將面臨下台危機，但蘇有這麼好被請走嗎？故丁留下的目的，就是幫蘇再纏鬥一番，反正以總統蔡英文的個性，說不定到時蘇還是可以硬留下來。

(中時新聞網)