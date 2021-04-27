民進黨立委蔡易餘先前提案修正《會計法》第99條之1，涉及國務機要費除罪化，26日在立法院排案審查。國民黨立委鄭麗文質疑，民進黨就是想為陳水扁貪汙案解套，那為何不乾脆直接修特赦法，讓扁案全部一筆勾銷？而她在質詢法務部次長蔡碧仲時，遭到蔡碧仲反嗆，鄭麗文則爆氣回嗆為何不能提問？並痛批蔡碧仲囂張，「有這麼囂張的部會首長」

蔡碧仲在質詢時指出，他只是將資料給大院，將來在表決的時候，可以去考量這樣的一個角度，「那你不能問我說不支持」，鄭麗文則說，「不能問你喔？我不能問嗎？蔡碧仲回答，「可以問」，鄭麗文追問，「我不能問嗎？」蔡碧仲說，「你問但是…」，但被鄭麗文打斷，「我不能問你的態度嗎？請問一下主席我不能問他嗎？」蔡碧仲回應，「可以問啊，但是你要…」。

這時鄭麗文再度打斷蔡碧仲，「這是什麼態度，什麼叫我不能問你？我不能問你嗎？」蔡碧仲忙說，「可、可以，謝謝」，鄭麗文直言，「我給你講這麼久了，結果你的結論居然是我不能問你喔？」蔡碧仲再次回答，「可以」。鄭麗文怒批蔡碧仲，「有這麼囂張的部會首長？」

這時司法委員會主席藍委葉毓蘭表示，質詢時間其實已經到了，她決定給蔡碧仲30秒解釋清楚立場，且不要質疑委員。蔡碧仲則說，「委員抱歉，因為我們到場備詢，不能打馬虎眼，從頭到尾到今天，大家可以聽出來，我們絕對有意見，不能說我們尊重大院而已」。

鄭麗文指出，她已經聽懂蔡碧仲的意見，並要求主席不要讓蔡碧仲浪費她的質詢時間，她要把結論做完，蔡碧仲則說，不會讓她為難，自己該講的已經講了。

鄭麗文質疑，蔡碧仲講太多了，且蔡的意見與自己要問的問題無關，並指自己沒有要扭曲他們的意思，只是覺得很奇怪，這麼重大的修法，為何相關主管部會沒有意見？若這是很好的修法，法務部、司法院為何不自行提修法？但今天他們既不贊成，也不敢反對，因為討論此案已完全無關是非對錯，而是一個政治實力的表決。

鄭麗文也說，前總統陳水扁自己造的業自己擔，民進黨要幫他擔，就去修特赦法，不要破壞國家體制，不要扭曲歷史，不要讓中華民國成為包庇貪汙犯的國家。

不給問?鄭麗文怒嗆蔡碧仲:有這麼囂張的部會首長?

(中時新聞網)