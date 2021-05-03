【全程影音】國民黨召開「蔡英文對內黑幫治國對外媚日賣國」記者會｜2021.05.03

民進黨台北市黨部前評委會召集人趙映光之子趙介佑案情越演越烈，加上松山分局被黑衣人砸場事件，國民黨立委今天開記者會痛批，國民黨團總召費鴻泰說北投分局已經成為北聯幫的堂口，松山分局則是松聯幫堂口；國民黨團書記長鄭麗文也質疑，蔡英文任命的國策顧問黃承國與趙家關係匪淺，蔡英文敢處理黃承國嗎？民進黨台北市黨部主委吳怡農敢處理黃承國嗎？

鄭麗文指出，今年28歲的趙介佑是北聯幫成員，身上更揹有強盜擄人、勒贖、毒品等前科，2014年僅21歲的趙介佑就擔任民進黨「選對會」委員、小英競選總時的顧問，一個完全沒有參政經歷的年輕人，為何能在市黨部位居要職？不就是當時台北市黨部主委黃承國提攜嗎？

鄭麗文質疑，2016年趙介佑選上民進黨台北市黨代表，20出頭的趙介佑就能出任多少資深政治人物、歷經多年選戰的資深黨員，都很難獲得到職務。一個吸毒吸到茫的黨代表，從2014年開始，犯罪事實罄竹難書，黃承國如今切割關係，可能嗎？吳怡農敢處理黃承國嗎？蔡英文敢拔掉國策顧問頭銜嗎？難道蔡英文所說的照顧年輕人，就是提攜趙介佑這樣的年輕人嗎？

費鴻泰表示，民進黨內部人私下跟他表示，台北市黨部實際操盤者就是黃承國，而且跟趙介佑的父親趙映光、親姑姑趙心瑜是好朋友，趙映光是執委、趙心瑜是市黨部執行長，黃承國對外說不認識趙介佑，誰相信？趙介佑在今年4月20因犯下電信詐騙案遭刑事局逮捕，為何由刑事局出馬偵辦？為何沒會同北投分局？難道是北投分局動不了趙家人？北投分局成了趙家北聯幫的堂口？

鄭麗文也提到，除了「北投之亂」，松山分局更亂，從派出所到警政署，從所長、分局長、警察局長到警政署長說法一路騙，如果不是警政署與市警局鬥爭，如果不是警政署長陳家欽「棄局保署」，台北市警局長陳嘉昌保自己官位，如果不是蘇貞昌與柯文哲相鬥，消失的96秒昨天會出現嗎？

費鴻泰也質疑，是誰促成在松山分局前讓砸場黑衣人跟警方握手言和？他不認為中崙所所長有這能力，一定是分局長或是更高層才能做這決定，且傳聞有民代介入，是哪個議員？不管哪個黨的議員，都應該把他公佈出來。

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(中時 )