行政院前發言人丁怡銘，去年因誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛而請辭，卻被發現今年3月，已由行政院院長蘇貞昌聘任為政院機要顧問，每月薪水高達11萬元，引發各界熱議。國民黨台北市議員羅智強表示，蘇以後將會有更多的死士，因為很多人看到丁的出路，就會為蘇更賣力抹黑別人；此外，從丁也能看出交通部部長林佳龍請辭後，會有更大的官在等著他。

羅智強昨日（20）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉痛批，「早上公祭，下午忘記；晚上喬官，明天繼續」，這句話就是民進黨的寫照。

羅智強指出，太魯閣號事件發生後，全民都深陷悲痛的氛圍中，但蘇貞昌卻沒忘了他的子弟兵，也就是所謂「梗圖頭子」丁怡銘的未來出路。羅痛批，丁出了這麼大的包、公然造假，去抹黑廠商的牛肉含有萊牛，被抓到以後道歉、去吃牛肉麵，結果卻又被抓包原來想要報公帳，最後扛不住人民的怒火才請辭下台，結果才過幾個月就成14職等的機要顧問。

對此，羅智強分析，他認為蘇貞昌是要告訴大家兩件事：第一，「跟著我不用怕，吃香喝辣，就算出事我罩你！」所以將來會有更多的死士，來幫蘇去抹黑別人；所以有更多去抹黑人家的人，因為看到丁怡銘的出路，大家就更「奮勇爭先」。第二，蘇可能跟林佳龍有仇，所以林才會搞出一個「萬民傘」般百官不捨相送的惜別會，外界已有聲音認為林「蹲下是為了更高的躍起」，從丁我們能預見，林之後的官一定很大。

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(中時新聞網)