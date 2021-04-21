黃捷刊出此案法院判決書。（圖／取自黃捷臉書）

高雄市議員黃捷前年參加鳳山重陽敬老活動時，遭民眾包圍辱罵髒話與肢體攻擊恐嚇，黃隨即提出告訴，法院判決妨礙名譽成立；被告雖事後親赴黃服務處道歉，並自稱獨居、沒工作、經濟與身體狀況皆不佳盼從輕量刑，卻又以「黃捷阻擋了當時活動進行」提起上訴。黃對此結果相當不滿，痛批：「司法上絕不能姑息，有些人只有在法院面前才願低頭悔過。」

黃捷昨日（20）在臉書刊出法院判決書表示，前年她參加鳳山重陽敬老活動，被多位民眾包圍，飆罵「垃圾」、「幹X娘」，甚至作勢揮拳攻擊，當時的場景回想起來仍歷歷在目；她當時決定不姑息霸凌行為，提出告訴，希望這幾位民眾能理解，即便政治理念不同，也不該對任何人進行言語或肢體攻擊，也希望自己能作勇敢的榜樣，能給社會一些警惕。

黃捷指出，沒想到被告不僅未記取教訓，不服判決結果，還以「本件糾紛是因為告訴人黃捷阻擋了當時活動進行」為由，提起上訴，她除了錯愕，更感到遺憾。這幾天收到法院通知，駁回了對方的上訴。對於如此惡意的羞辱霸凌，黃強調，她雖然當下能忍住情緒、謙和以待，但不代表惡意可以被縱容，善意能夠被糟蹋。

根據判決書內容顯示，被告本人曾赴黃捷服務處道歉，稱自己一個人住、沒有工作、每月只領老人年金過生活、雙腳已經退化，對本件事情深感後悔，故以「黃捷阻擋了當時活動進行」為由提起上訴請求從輕量刑。

此外，黃捷重申，過去兩年她遭受到許多羞辱和騷擾，不論是當面、訊息或留言，雖然這些侵犯都是因公眾人物的身分而起，但不代表女性政治人物有義務忍受霸凌和騷擾。其他騷擾案件她也都已報案提告，希望能以她的例子告訴大家：「司法上絕不能姑息，有些人只有在法院面前才願低頭悔過。」

(中時新聞網)