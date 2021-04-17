大甲媽祖鑾轎17日清晨經過大肚溪橋回到台中市，立法院副院長蔡其昌率莊競程等11位立委及議員接駕，並扛轎徒步行腳。蔡其昌表示，媽祖是台灣人民重要的信仰，當務之急是期盼媽祖保佑台灣，讓老天爺趕緊下雨，解決旱情，讓台灣人民免於限水之苦。

蔡其昌17日與立委莊競程、陳柏惟，台中市議員陳世凱、黃守達、施志昌、楊典忠、林祈烽、江肇國、王立任、林德宇、林義偉等人一同恭迎大甲媽祖回鑾，於大肚分駐所前接駕大甲媽祖並徒步行腳，誠心祈求媽祖保佑，讓台灣天降甘霖、四時無災。

莊競程說，這是第二回與副院長一同參與大甲媽祖遶境盛事，現場依舊滿滿的人潮，媽祖的信仰力量令人敬佩，祈求媽祖賜福，讓世界疫情順利平息，為台灣早日帶來降雨解決水情危機。陳柏惟也提到，很高興能迎接媽祖聖駕，除了是對地方盛事的重視，也期盼媽祖保佑天降甘霖，祈求台灣平安。

【LIVE直播】大甲媽遶境Day8 回鑾抵台中信眾蜂擁跟隨｜2021.04.17

(中時 )