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房產專家Sway在臉書上披露，桃園一處甫完工的建案，竟在室內出現大瀑布，直指建屋品質跟子公司一樣糟糕，如果沒能全方位整修，最後倒楣的恐是不知情的無辜住戶，並在文末勸世寫下，「不要砸千萬買一大堆的委屈。」

臉書粉絲專頁「Sway房市觀測站」15日下午發文大爆料，指稱桃園一處才完工的建案品質低落，大廈可見「石中瀑布」的景象，透過影片可見，有源源不絕的水柱從梁柱中噴出，彷彿內裡暗藏水龍頭般，十分誇張。

Sway指出，建商對於此事僅回應，是在洗水塔；Sway痛批，才剛完工的建案就發生這種瑕疵，可推知施工品質；Sway還說，若建商在事後並未全方面抽換電線，也無烘乾梁柱的管道，那不久後水氣就會導致鋼筋生鏽與潮濕，進而發生斷裂與腐爛的情形，又或者水氣使得樑柱所貼的磁磚爆裂，後果更不堪設想。

Sway暗自提醒廣大的網友，挑選房子要擦亮眼睛，「不要砸千萬買一大堆的委屈。」文章曝光後，吸引將近1萬位網友留下表情貼，不少網友留言嘲諷，「這真的是奇觀了」、「挖塞，這是加裝的是內瀑布？」、「水，看是水啊！從牆壁噴出水來，台灣奇蹟啊！快膜拜。」、「知道旱災，建商超前部署…這棟大樓住戶有源源不絕的水可以使用…」、「哇～這是最新的造景技術嗎！很有峇厘島度假屋的感覺，好棒棒」，也有網友在留言區內跪求知情人士指點是哪間建商，以防踩雷。

(中時新聞網)