月初發生的台鐵太魯閣號事件，不但狠奪四十九條人命，也揭露前瞻計畫軌道建設的荒唐進度！軌道建設從「可行性評估」到「綜合規劃」階段最容易卡關，原因是須歷經環境評估、都市計畫變更、整體路網規劃、台鐵營運協調及土地取得等，完成規劃後還要經過交通部、國發會到行政院核定重重關卡，再根據《預算法》匡列預算。多名交通學者砲轟，軌道建設事先缺乏評估就編列預算，除了違反《預算法》，根本是「先畫靶再射箭」淪為紙上談兵。

一名曾參與「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會的專家分析，交通建設個案複雜度不同，除非有抗爭等外力因素介入而拖延期程，原則上可行性評估一年可以完成、綜合規劃報告則約兩年底定，「前瞻計畫軌道建設執行率落後，可能和當初評估階段太過草率有關。」

該專家直言，當年前瞻計畫的內容、經費規模和預計成效仍處「未定之天」時，就先匡列預算，一來不符合預算法規定，二來造成後續預算無法有效執行，影響政府資源配置的合理性與運用效益性。他舉例，「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）暨土地整合發展計畫」從一〇四年度開始編列預算，一〇五年度累計編列六億元，但因為綜合規劃報告於一〇五年四月才核定，導致一〇五年底的預算累計執行率僅九．七％，「難怪立法院預算中心批評，近年行政院未完成軌道建設計畫審查程序即編列預算，幾乎已成常態。」

一名台鐵官員私下透露，「台南鐵路立體化延伸至永康計畫規劃作業」確實已逾越預設的期程，目前還停留在可行性評估階段。台南市立委陳亭妃則指出，該計畫是地方積極爭取鐵路延伸的路段，涉及台南縣市「縫合」，二〇一八年間，台南市政府已送出可行性評估報告，但因應交通部修訂「可行性評估作業要點」，市府正在補強資料，將另提新報告，「中央與地方一來一往行政程序冗長，讓負責爭取地方建設經費的民代急得跳腳。」

台中市立委楊瓊瓔也說，台中市政府二〇一八年間送出「大台中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫規劃作業」的可行性評估，至今已五度補送修正報告，目前只待台鐵回覆同意函後，即可提報交通部審議，不過，審議進度聲聲慢，工程遙遙無期，「當時就是先匡列經費，連可行性評估都沒有，更不用說重大建設需經過國發會審查，因此就這樣公文往返，連經費中央都尚未核定！」

本刊調查，前瞻計畫軌道建設的「台中捷運綠線延伸大坑及彰化規劃作業」，目前也停滯不前，可行性評估仍然停留在「行政院核定中」。一名彰化縣民吐槽，十年前就聽聞台中捷運要延伸到彰化，如今早已不抱期待，「聽說縣府去年就已經把報告送出去，到現在還是紋風不動，說建設不分藍綠，你相信嗎？恐怕等到縣長卸任，也還看不到捷運。」

對此，交通部路政司科長魏瑜坦言，台中、彰化及台南三項軌道建設仍在可行性評估階段，因此尚未執行預算。她進一步表示，軌道建設計畫期程長，過程中需經謹慎規劃和審查，從可行性研究經地方政府提報到交通部與行政院，核定後才能接續辦理綜合規劃，透過層層審查讓建設計畫更周延。

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(中時新聞網)