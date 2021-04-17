美國總統拜登今天與日本首相菅義偉舉行雙邊峰會，雙方重申台灣海峽和平與穩定的重要性。國民黨國際部主任李大中說，台灣也是區域國際社會重要一員，理當要有中華民國的角色，尤其事涉區域穩定與和平安全，而中華民國政府應以維繫國家利益為最重要前提。

國民黨國際部副主任何志勇說，美、日領袖會後共同聲明涉及議題包羅萬象，台灣議題只是其中一小部分，其篇幅尚不及1996年台海危機後，柯林頓和橋本龍太郎會後針對台灣的發言，但我國媒體高度關注的情況下，可能出現美日兩國領導者是為了台灣而會談、發表共同聲明的過度解讀。

何志勇指出，但是避免台海衝突風險升高，讓台灣成為強權戰場，呼籲我方應以中華民國主權以及台灣人民利益為優先，力求維護區域和平穩定，才是台灣人民之福。

李大中表示，此次呼應上個月美日2加2會談對話的聲明，也彰顯美日同盟的歷史意義及與時俱進的價值，重新表述雙方在雙邊區域、全球共同關切的議題、優先次序與合作內容，不脫拜登上台後修補聯盟關係基調，由於日本與韓國在亞太地區屬於重中之重，下個月南韓總統文在寅將訪問白宮。

另外，針對日本議員在推特（twitter）發文指出，日本駐台代表的官邸升起日本國旗，何志勇反問，我駐日代表官邸是否也有比照懸掛中華民國國旗？外交對等才能彰顯國家的尊嚴。

(中時 )