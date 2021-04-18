謝金燕。（三立電視提供）

安心亞。（三立電視提供）

110年雲林全中運開幕典禮17日在雲林縣縣立斗南田徑場舉行，晚間眾所矚目的選手之夜登場，卡司直逼跨年晚會，不僅邀來謝金燕壓軸，周湯豪、玖壹壹、盧廣仲、安心亞、八三夭及高爾宣等人也輪番登台飆歌，為選手們應援加油；昨擔綱壓軸的謝金燕放送姣好身材，上衣中空露出「洗衣板的腹肌」，下半身則是激短牛仔短褲，由於運動上衣相當貼身關係，讓她飽滿的渾圓美胸立刻現形，火辣風格再現；不僅如此，謝金燕更貼心自備道具發送，親民地走下舞台與民眾互動獻唱神曲〈含淚跳恰恰〉，全場瞬間變成大型KTV。

打頭陣的盧廣仲自彈自唱〈我愛你〉及〈刻在我心底的名字〉，鼓勵選手：「其實生命就是一場從A地到B地的旅行，過程是非常重要的，希望每個人當下都能強烈去感受，並且享受！YA！」周湯豪把今年首場公開演出獻給全中運，提到「希望大家可以完成自己的目標，挑戰只會讓你變得更強壯」。安心亞則率領舞者賣力唱跳，自嘲這次亮點是「變胖了」，預告已排定5月再到雲林吃整天。

周湯豪。（三立電視提供）

玖壹壹。（三立電視提供）

(中時 )