中天綜合台《同學來了》主持人阿Ken、安心亞、納豆。（粘耿豪攝）

中天綜合台《同學來了》22日邀請連千毅等人聊「台客遇上真愛」，主持人阿Ken、納豆、安心亞受訪時表示，他們都去看賣座國片《當男人戀愛時》，因為電影很紅，讓大家對比較台的、有江湖氣息的男生比較有興趣，所以節目才做這樣的話題，想了解台客的感情生活。安心亞說，她本來就覺得台客很可愛、講義氣、講話幽默好笑，看過電影後更覺得邱澤把台客演得很可愛，對台客又更喜歡了。

納豆與阿Ken也巧合都與該片導演殷振豪合作過音樂MV，納豆坦言他跟女友一起去看電影時簡直哭爆，兩人一轉頭對看都一直哭。而他與殷振豪合作的MV也讓安心亞一看就哭了。

阿Ken去年執導的電影《戀愛iNG》慘賠千萬，但沒打碎導演夢，他說下半年就要再編導10多集的職場類型新電視影集，目前正在籌備中，「他們有時間的話，希望一起來。還在籌備，假如有適合的角色一定要來」，納豆要他「賞口飯吃」，安心亞則虧說「他都不正面回應」、「沒關係啦，就等下去」，阿Ken繼續講場面話「想找啊，怕他們看了腳本就⋯⋯」，結果納豆、安心亞不約而同回「我們不挑本的、不設限」，連安心亞主演的電影《阿嬤的夢中情人》經典對白「你導我就演」都搬出來。

(中時 )