新北市新聞局推出「侯Sir返校日」系列影片，最新一集找來納豆與舅舅、新北市長侯友宜合體，分兩隊PK比手畫腳遊戲，不過題目讓侯友宜看了直接放棄，沒想到納豆一比同學馬上猜出答案，讓侯友宜當場傻眼，直呼納豆真的厲害，不愧是金馬獎最佳男配角。

侯友宜和納豆到新店高中「戲胞工廠」，和戲劇社同學們同台飆戲，在進行比手畫腳時，侯友宜看了題目後，比出「4個字」，往上指後又做出蹲坐的姿勢，馬上說「我要放棄」。沒想到換納豆挑戰同樣的題目，比畫幾下後同學們馬上猜出答案是「氣象主播」，讓一旁的侯友宜瞬間傻眼，整個人僵住，但也大讚納豆真的厲害，更自嘲是「馬金獎」。

新北市長侯友宜挑戰比手畫腳，因有時間限制，直接宣告放棄。（圖／摘自侯友宜YouTube）

新北市長侯友宜佩服納豆比手畫腳的功力。（圖／摘自侯友宜YouTube）

隨後，侯友宜又與納豆演起小短劇，兩人相撞後靈魂交換，侯友宜納悶說，「奇怪？我變矮了」「這樣也不錯，我當納豆後就不會這麼忙了」，但事與願違，沒想到納豆也是相當忙。

被學生問到為什麼支持納豆進入戲劇領域時，侯友宜說，職業不分貴賤，重要是追求自我肯定價值、興趣，並透露曾在台北動物園，看到納豆一個人很寂寞的表演，「連一個小朋友都沒有來，他還是一直演」，自己則是打個招呼就走了。

「因為人生是自己的，他要去面對」，侯友宜表示，大家在舞台上看到納豆發光發熱、拿金馬獎，其實過程中，除了找到興趣外，也是不斷挫折、忍耐、接受挑戰才有今天，所以看到納豆能在舞台上有一席之地，當舅舅的感到很欣慰，也覺得納豆當初找到自己的興趣是對的。

【侯Sir返校日】侯Sir、納豆前進新店高中戲劇社同台飆戲 舅甥靈魂交換會發生什麼事？

(中時新聞網)