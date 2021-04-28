温貞菱喜歡攝影，希望能嘗試拍攝短片。（羅永銘攝）

温貞菱28日出席「2021臺北文學・閱影展」記者會，表示自己從小就愛看「法國新浪潮」電影，因為剪接形式和說故事方式都有別於一般電影。她很享受一個人看電影，「看的當下和看完過程，導演想傳達的思想會慢慢滲透在生活裡頭」，她推薦《廣島之戀》、《四百擊》、《斷了氣》給影迷，被問到是否嚮往《廣島之戀》中的異國戀情，表示「現在（疫情）應該有點困難」。

温貞菱日前參加女子半馬比賽，「一群女生跑上高速公路，我覺得滿有趣的」，她的完賽成績是1小時56分，「成績應該還可以吧！」她通常兩天跑5公里，「訓練期的時候，兩天是10公里」，她笑說常常跟導演碰面時，導演會說角色需要大量動作和跑步，「我會大聲喊，跑步我可以！」

温貞菱獨自看電影跑步 黃河沒揪也很享受。

温貞菱很享受一個人跑步，「有朋友約我一起跑步，但是跑著跑著速度不一樣，就被我放生」，被問會不會跟男友黃河去看電影或跑步，她說自己是「回覆者」，「比較被動，等人邀請，我都ok的，大多時候我滿享受一個人做很多事情。」

她去年跟KID經常拍攝戶外運動影片，黃河有沒有也邀請她一起戶外運動？她微笑思考許久說：「近期除了自己跑步，沒有其他戶外運動。」而温貞菱前年參與拍攝的電影今年底將上映，參與演出的還有納豆、范少勳、莫允雯，她被問到片名先賣關子，表示「飾演跟過去極度不一樣的角色，說了會破梗」。「臺北文學．閱影展」5月21日至6月3日在光點台北電影院舉辦，票券5月7日（五）中午12：00啟售。

(中時 )