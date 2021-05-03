Ella（陳嘉樺）和洪榮宏3日進棚錄製華視《黃金年代》，宣傳台語新歌〈惜你每一天〉，她自認很會攻破一些比較悶騷的明星，但這次跟洪榮宏合作，忍不住直呼「職業生涯最大瓶頸」，打趣稱「到現在還是沒辦法讓他卸下紳士外表，拍MV時還跟他十指緊扣到他都有點害羞，但有讓他跟我跳舞算是稍稍成功」，洪榮宏則靦腆回「是滿幸福的感覺」，也不忘大讚Ella親切、溫柔。

近日主演國片《聽見歌再唱》全台票房已突破6000萬，高興說如果票房破億，就開小米酒慶祝，談到之前因祭品文惹怒布農族，事後在臉書發文道歉風波，Ella坦言：「做錯事就勇於面對，的確是我自己不小心，有點白目，既然發生就直接道歉，這是最好的做法，希望不要造成傷害。」也表示公眾人物本來就有社會責任，很開心聽到這部電影獲得很多人支持與回饋，她覺得活著很有意義。

並坦言工作多年，螢幕前總是嘻嘻哈哈的她，也會有心情低落、想退休的時候，甚至上台前也會覺得壓力超大，很常想說卸下女明星身分，開始大吃大喝、醉生夢死，還透露日前受訪一度聊到大哭，「很多情緒是要消化的，當你看到這些人給我的正面回應的時候，會讓我知道還有堅持下去的理由和力量，覺得自己是走在正確的道路上」，感謝粉絲們給她打氣的訊息，讓她有繼續下去的動力。

接著她化身心靈導師，「每個人都有不想努力的時候，就是享受並珍惜每一個當下，一直去回想過去無法改變的事情，那是很傻的，就放下往前走，才不會忽略生命的美好」，更不忘發揮搞笑本色「如果遇到鳥事，就去燒烤店吃『燒鳥』（烤雞肉串）、喝杯酒，隔天醒來又是一條好漢」。

而回到華視錄影，Ella說有種回娘家的熟悉感，也憶起當年曾與S.H.E團員一起錄《快樂星期天》，為了體驗消防員工作，跳樓摔傷腰椎，大家不僅來接她出院，張小燕還親自蹲下幫她穿鞋。

(中時 )