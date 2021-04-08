安心亞將參與110年全中運選手之夜。（三立電視提供）

安心亞將參與110年全中運選手之夜。（三立電視提供）

安心亞將將參與17日110年全中運在雲林縣縣立斗南田徑場舉辦的選手之夜，與謝金燕、周湯豪、玖壹壹、盧廣仲輪番獻唱；安心亞已計畫演出後在當地好好犒賞五臟廟，因此自行上網查詢美食名單，忍不住直呼：「每一家都好想去吃，都離表演場地很近，太好了！」 美食清單包括鹼粽冰、當歸鴨麵線、炸饅頭等，到底她是如何維持體態？安心亞透露每周固定2次運動，有時候打球、跑步，也會到健身房肌力訓練。

她日前特地重返校園為活動造勢，應景穿上高中運動服Look，化身美麗的羽球隊經理，笑說：「很興奮，回到高中那邊青春回憶湧現出來，當時學生的自己也是開開心心，沒什麼煩惱。」安心亞貼心陪伴高中生一起打羽球，自評是相當稱職的經理，全因處女座要求完美，會打掃校隊做好環境整潔，也會貼心訂好飲料、便當，不讓大家餓到。

回憶學生時期，安心亞開玩笑說：「學生時期羽球天份滿好的，因為身高比較高被派去比賽。」這回她將帶著精彩表演性感登台，把農曆年後首度大型演出獻給全中運，安心亞開心表示：「在疫情時期，還能唱唱跳跳，跟大家一起歡樂，很珍惜這樣的演出。」

(中時 )