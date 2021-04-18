教育部委託財團法人台灣設計研究院執行的「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」，繼榮獲2020年日本國際級設計大獎「Good Design Award」BEST 100及Good Design Gold Award的肯定後，近日再傳捷報，榮獲2021年德國iF設計獎金獎肯定。

「學美．美學」計畫自108年起，透過專業設計力量的導入，以減法設計思維進行校園環境診斷，並打破以往公部門與學校的標案工程委託方式，改以徵選、媒合協助地方學校與設計人才合作，進行校園美感改造工程。

這項計畫至今已完成全國34校的校園美感改造，改造項目包括教室、司令臺、川堂、中廊、師生餐廳、指標系統等，改善幾乎所有學校都會遇到的校園環境問題，並落實美感教育融入校園生活中。

今年iF設計獎徵得來自52個國家、9,509件的參賽作品，由21個國家共98位評審委員組成評審團，最後只有75件作品能獲頒金獎的最高榮譽。「學美．美學」計畫於「服務設計」類別中獲獎，iF評審團評論：「學美．美學」是一個帶有驚人潛力的計畫， 透過綜整性的共創、以人為中心的設計流程，創造了對參與者有益的學習環境和經驗。

教育部表示，新一期「學美．美學」計畫即將於5月啟動，相關合作學校與設計團隊徵選相關訊息請至教育部網站（www.edu.tw）最新消息項下查詢。

(中時 )