原住民廣播電台徐姓節目主持人，2018年間在「原聲探索」節目公開播放原住民音樂家蔣喜雄錄製的「馬蘭之戀」等7首歌曲，遭狸貓文化工作室彭男控告違反著作權，士林地檢署依蔣喜雄在2020年11月在民間公證人的陳述書，以及讓與給彭的原住民歌曲原始盤式母帶，認定徐違反著作權法並依法起訴。

52歲美國籍徐男，來台近30年，致力研究台灣音樂史，積極參與社會運動，2018年擔任原廣台「原聲探索」節目主持人，而該節目去年曾入圍第55屆廣播金鐘獎「類型音樂節目獎」，徐在2018年1月、7月、2019年6月以及2020年1月間，播放卑南族音樂家蔣喜雄錄製的「馬蘭之戀」、「阿美迎賓舞」、「媽媽請你也保重」、「檳榔、香菸、酒」、「愛愛乾杯」、「台灣好」、「農家樂」等歌曲。

彭男主張，蔣生前就將版權讓渡給鈴鈴唱片公司，再由他取得著作權，依法未經同意不得公開傳播，而徐卻在廣播節目中播送，已侵害他所享有的著作財產權。徐男否認違反著作權，辯稱他蒐集原住民音樂多年，節目中所播送歌曲的唱片，是從其他地方蒐集而來，部分則是鈴鈴唱片出版的卡帶。

彭男則提出，唱片公司讓與他的「原始盤式母帶」約200卷的照片等物作為證據，並依違反著作權法起訴美籍徐男。

(中時 )