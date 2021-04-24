北市刑大24日宣布破獲北台灣最大的印尼人販毒集團，逮捕組織首腦「蒂姐」在內的7名印尼人，以及涉嫌協助的6名台人，警方指出，主嫌蒂姐派出大量「業務」，前往移工常聚集的工廠、車站及印尼商店，以減肥、提神當藉口，提供免費的毒品讓移工吸食，對方上癮後再伺機販毒，甚至有移工因缺錢買毒，自願充當下線拉客、運毒，形成龐大無比的印尼人毒品網絡，初查透過蒂姐買毒的移工超過百餘人。

北市刑大獲報，北台灣有一專門賣毒給印尼移工的不法集團，幕後主使、送貨全都是印尼人，經線追查，鎖定35歲綽號「蒂姐」的女子，日前前往桃園平鎮、新竹、雙北等地搜索，逮捕蒂姐在內的13嫌，起獲海洛因、安非他命、搖頭丸、手機及帳冊等證物。

據指出，主嫌蒂姐2018年6月，以看護工作名義來到台北，但隨即逃逸，疑似與台灣毒販合流，鎖定同鄉做起販毒生意。前往包括舞廳、商店、火車站等印尼移工經常聚集的地方，透過誠懇、親切的態度，與同鄉移工打成一片，隨即她便介紹減肥或提神的藥品給對方，而且一開始都是免費。

警方查扣安非他命、海洛英等證物。（警方提供）

蒂姐集團是北部最大的印尼販毒集團。（警方提供）

蒂姐的特效藥其實就是安非他命，等對方上癮後，便以3公克4000元的價格賣毒，有些移工買不起，就自願成為下線，蒂姐還會挑選口才、體態較佳者充當業務，再派她們到各地，以相同手法開發「新客戶」，1年多來流毒無窮，導致越來越多的印尼人吸毒。

北市刑大經連月追查，14日會同移民署兵分多路，前往該集團據點同步搜索，逮捕蒂姐在內的印尼人共1男7女，以及業務合作的6名台人，蒂姐應訊時，一度還否認自己是首腦，辯稱毒品是自己吸食，但因同夥紛紛指控，警訊後被依毒品、違反出入國移民法等罪送辦，全案擴大追查中。

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(中時 )