統一獅江辰晏一改前2場用球數過多的問題，今天主投7局，只被敲1安、飆8次三振，奪下本季第3勝也助隊以3比0擊敗味全龍，總教練林岳平認為，主要是因為今天天母球場現場風勢較大所致，「在許多飛球都無法成為長打時，也讓投手更有信心去攻擊好球帶。」

江辰晏本季前2場先發都僅投5局，用球數都是偏多的96、98球，今天用97球完成7局投球，「餅總」認為，主要是跟球場風勢偏大有關，「今天球場有很強的逆風，在逆風的情況下球打出去就幾乎無法飛行、飛過外野手，很多球都是內野飛球。」

林岳平認為，在強勁風勢的情況下確實有利投手投球，「因為球無法越過外野手，投手就不會怕長打，在不怕長打的情況下就會積極去攻擊打者好球帶。」

今天繳出本季第一場優質先發，但江辰晏卻認為自己狀況沒有到很好，「局與局間下來時都有跟祐樂（改名林岱安）討論，因為自己狀況沒有到很好，都是他在引導我，為每位打者制定投球策略。」

(中時 )