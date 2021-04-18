【LIVE直播】花蓮連兩震規模5.8、6.2 氣象局最新說明｜2021.04.18

今年最大震！今(18日)晚間台灣花蓮地區3分鐘內連2震，晚間22點11分，發生規模5.8強烈有感地震，氣象局表示地震深度約15km，位於花蓮縣壽豐鄉，而3分鐘過後22點14分花蓮地區附近再度發生規模6.2有感地震，最大震度6弱發生在花蓮地區，初判震度4級以上地區，花蓮、中部、宜蘭。

國家級警報。(手機截圖)

根據氣象局資料顯示，22點11分規模5.8地震，最大震度5級出現在花蓮水璉，而已下地區震度為4級南投縣地區、宜蘭縣地區、彰化縣地區；3級震度地區則為台中市地區、台東縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、苗栗縣地區、新北市地區；震度2級為桃園市地區、新竹縣地區、高雄市地區、新竹市地區、嘉義市地區、台北市地區、台南市地區、屏東縣地區；震度1級地區則為基隆市地區、澎湖縣地區。

而3分鐘過後22點14分出現規模6.2的第二震，最大震度6弱，同樣出現在水璉地區；而已下地區震度為4級，分別是南投縣地區、台中市地區、宜蘭縣地區、苗栗縣地區；震度3級地區為桃園市地區、新北市地區、新竹市地區、嘉義市地區、台北市地區、高雄市地區、台南市地區；而震度2級則是基隆市地區、屏東縣地區、澎湖縣地區。

而3分鐘連兩震，高鐵公司則表示，剛剛的地震並未影響高鐵營運。

(中時新聞網)