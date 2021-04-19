乾眼症過去好發於老年人，隨著生活型態改變及3C產品普及，年齡有向下修正的趨勢，已成為門診最常見的疾病之一，據推估，台灣的乾眼症盛行率超過60%。如有眼睛乾澀、異物感或視力模糊等症狀，即便症狀輕微，乾眼症已可能找上你。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院眼科部主治醫師徐旭亮指出，正常人的眼球表面有1層淚膜，由內而外可分為黏液層、水質層及脂質層，只要某1層分布不均或不足，就會形成乾眼症，尤其好發於特定藥物使用者、眼睛動過手術、停經婦女、老年人、自體免疫疾病患者、長期戴隱形眼鏡、過度使用3C產品，或長期待在空調環境下。

徐旭亮醫師表示，乾眼症依據嚴重程度分為4級，最輕症為第1級，症狀如眼睛乾澀、有異物感或視力模糊，在稍微眨眼休息後，症狀通常會稍微緩和。

乾眼症分缺水性和缺油性2種，根據研究顯示，缺水性乾眼症患者大約只佔14%，86%都與缺油性乾眼症有關，一般人在眼睛乾澀時，會點人工淚液或眼藥水補，缺水性乾眼症可透過這種方法改善，但缺油性乾眼症可沒那麼簡單。

徐旭亮醫師說明，當上下眼瞼的瞼板腺分泌的脂質層不足或品質不佳，會導致淚膜不穩定而引發乾眼症，正常的瞼板腺在眼睛眨眼時，會分泌出油脂，但是異常的瞼板腺會有發炎症狀，並常伴隨油脂阻塞的情形發生，一旦阻塞，會加重乾眼症狀，形成惡性循環。

想治療缺油性乾眼症，也就是瞼板腺功能異常的方式，包括使用含油脂的人工淚液、熱敷、按摩、熱脈動治療，以及新式的OPT脈衝光治療。

其中，OPT脈衝光可對上下眼瞼的皮膚區域進行照射，作用於瞼板腺周圍的血管，疏通瞼板腺周圍阻塞，降低藥膏及眼藥水的使用頻率。每次治療時間約5到10分鐘，每3周進行1次，進行3次即完成1次完整療程，效期約可維持1年。

徐旭亮醫師提醒，使用OPT脈衝光治療後，須留意防曬2周，並減少使用3C產品的時間，在家時需進行熱敷及按摩，飲食中適時補充一些Omega-3，最重要的是需要按時回診檢查與治療，才能保有健康且水汪汪的明眸。

(中時新聞網)